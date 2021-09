Hrad Svojanov slaví tři jedničky

Díky venkovní výstavě se lidé lépe přenesli do doby počátku 20. století.

Dodal, že má radost i ze stoupající návštěvnosti v posledních letech. Ze zhruba 27 tisíc návštěvníků ročně na konci 90. let se jich ještě před koronavirem přišlo na středověké sídlo podívat na 80 tisíc. „Loni a letos budeme zřejmě na podobném čísle, a to asi 60 tisíc turistů,“ doplnil kastelán Dempír.

Kvůli koronaviru se také loni nemohlo slavit 110. výročí vlastnictví hradu Poličkou. „Proto letos slavíme symbolické 111. výročí. Programově jde bezpochyby o nejrozsáhlejší hradní akci letošního roku,“ upřesnil kastelán s tím, že se díky výzdobě i programu návštěvníci přesunou do atmosféry počátku 20. století.

Bohatý program na hradě Svojanově potrvá ještě do neděle.

Do konce září je v galerii v předhradí ještě přístupná výstava Šťastný život v secesi, která přináší mnohé o době před první světovou válkou. K vidění jsou nejen originální secesní oděvy, ale také secesní porcelán, malované sklo a mnohé další vychytávky té doby, které byly nejen dekorativní, ale plnily i svůj účel.

Návštěvníci nepřijdou ani o komentované prohlídky hradu. Hrad Svojanov je v září otevřený každý den, tedy od pondělí do neděle, a to od 9 do 17 hodin.