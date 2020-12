Hosté i ubytovatelé narychlo ruší silvestrovské pobyty

„Nyní trvá nouzový stav do 23. prosince a nikdo neví, jak to bude následně. Můžeme se jenom domnívat, že uzavření bude pokračovat, ale podnikatelé se tím nemohou řídit,“ řekl Právu prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Podle něj by se nemělo postupovat „salámovou metodou“, ale vláda by měla podobně jako v jiných zemích říct, dokdy zákaz provozu potrvá. Například v Německu to je nejméně do 10. ledna.