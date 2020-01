Hořící lampion spadl do pražské zoo. Hned vedle slonince

„V důsledku lidské hlouposti už v zahradách uhynuly spousty zvířat. U nás v Zoo Praha je největším strašákem neukázněnost lidí, ať už jde o pyrotechniku, lampiony nebo krmení. Lampiony přání jsou ale obecně mega-problém. Navíc, pokud vím, ten konkrétní pavilon opic byl ze sedmdesátých let, takže by možná stačil i jeden jediný lampion. Dnes u moderních pavilonů s množstvím čidel a ochranných protipožárních prvků by snad takovou zkázu nenapáchal,“ řekl Právu Bobek s tím, že v Troji by hořící lampiony neměl vůbec nikdo pouštět.