Hmyz do evropských kuchyní se líhne v Jaroměřicích

„Chtěl jsem zjistit, zda to, co mi ten známý popisoval, je opravdu reálné. V malé místnůstce jsem měl pár nádob a spíš jsem to jen pozoroval. Fascinovalo mě to,“ pokračoval. A to s dovětkem, že snad právě proto nedokáže přesně určit, kdy začal hmyz skutečně chovat. Cílevědomému detailistovi se totiž začalo dařit poměrně záhy a z původního rádce se stal první odběratel.