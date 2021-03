Hlídkující policisté dostali buchtu i zubní kartáček

„Vracím se do doby před čtyřiadvaceti lety, kdy jsem začínal jako pěšák na ulici. Je to taková nostalgie,“ řekl s úsměvem policista, kterého reportér Práva zastihl v úterý na kontrolním stanovišti na příjezdu do západočeské metropole směrem od Karlových Varů.

„Služba mi začíná ve čtyři ráno a končím v deset večer. Část trávím na pevném místě a pak fungujeme jako pohyblivá hlídka. Když přijdu domů, praštím sebou do postele a do deseti vteřin spím. A ve 3:30 hodin už mi zase zvoní budík,“ popisoval Martin Hejl svůj současný pracovní režim.

Kontroly v chebské uzávěře měli podle něho osobitější atmosféru. „Tam jsme hlídali cesty na odlehlejších místech, kde nebyla taková frekvence projíždějících aut. Místní lidé za námi chodili na pokec, nosili nám čaj nebo kafe. Jedna místní nám dokonce upekla buchtu. Bylo opravdu příjemné vidět, jak jsou lidé vstřícní,“ vzpomínal policista na štaci v nejzápadnějším koutě republiky.

Vybavil si i jeden kuriózní zážitek. „Zastavil u nás pán, který rozvážel prostředky ústní hygieny. Říkal, že s námi soucítí a že by nám chtěl nějak pomoci. Po chvilce odešel do auta a každému z nás přinesl zubní kartáček. Zasmáli jsme se tomu a ptali se ho, jak si to máme vyložit. Kartáček jsme mu nakonec vrátili a poděkovali mu,“ zapátral policista v paměti.

Nikdo nebyl agresivní

S agresivní či nevraživou reakcí se podle svých slov zatím nesetkal. „Jen jeden řidič na nás ze začátku nastoupil. Tak jsme se mu snažili vysvětlit, že platí nějaká vládní nařízení, která musíme kontrolovat. Nakonec jsme se rozloučili s tím, že poděkoval, a když odjížděl, tak říkal, že nám drží palce, abychom to zvládli,“ uvedl dále policista.

Ani během dvou dnů, kdy se zapojil do silničních kontrol v Plzni, nemusel ještě řešit žádnou konfliktní situaci.

Potěšil ho i zájem lidí, kteří se přišli podívat, jak kontroly probíhají. „Vyptávají se, jak to funguje a jak je to náročné. Někteří si nás i fotí. Byly tady i děti, kterým jsme pustili maják a nechali je nakouknout do služebního auta,“ dodal Hejl.