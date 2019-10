Hledali účetní, dostali pokutu za diskriminaci mužů

„Takto uveřejněný inzerát obsahující požadavky na ženské pohlaví nového zaměstnance je diskriminační, neboť nebyl shledán zákonný důvod, který by ospravedlňoval dané zveřejněné znění inzerátu,“ napsal Musil do rozhodnutí z 18. září.

Společnost sice nakonec skutečně zaměstnala na hledanou pozici ženu, nicméně podle jejího vyjádření nikoli kvůli tomu, že by se na to hodila více. Pro muže, kteří se o místo ucházeli, nebylo prý místo finančně zajímavé.

„Těch případů je více. Když se to navíc zveřejní třeba v inzerátu, tak se nám to prokazuje lépe než diskriminace, která probíhá na pracovišti. Ale není to správné, pokud někdo takto preferuje jedno pohlaví, aniž by k tomu byl dán závažný důvod,“ řekl Právu Macíček.