Hlavní hygienička: Chřipka je horší strašák, než koronavirus. Letos zabila už 17 lidí

Stále platí, že testy neprokázaly ani jeden případ koronaviru v ČR?

Ano, ve středu odpoledne to platí.

O návrat z Číny projevila zájem v minulých dnech další stovka lidí. Kolik jich do soboty, tedy posledního dne, kdy mohou letět přímou linkou, skutečně přiletí?

Předem avizované počty nemáme. Nepřiletí všichni v sobotu. Jsou rozloženi do celého týdne. Ale zintenzivnili jsme pro účely těchto letů spolupráci s letištěm. Takže u každého letu mají a budou mít službu pracovníci z krajské hygienické stanice. A nad rámec dosavadních opatření, tedy vyhledávání pasažérů a informování, budou vytypovávat české pasažéry, budou jim dávat informace, jak se mají chovat, budou navedeni na příslušné hygienické stanice. Protože ne všichni jsou z Prahy.

Tedy se rozjedou domů. Nebudou se muset podrobit vyšetření a jít do karantény?

Ne, není důvod. Ne všichni přijíždějí ze zasažených oblastí. Budou poučeni, jak se mají chovat, že mají sledovat svůj zdravotní stav. A v případě, kdyby pocítili nějakou jeho změnu, tak okamžitě mají kontaktovat krajskou hygienickou stanici.

n Do té doby ale budou v kontaktu s mnoha lidmi.

Budou požádáni o to, aby eliminovali riziko, že nakazí někoho jiného.

Z ohniska nákazy Wu-Chanu již nikoho nečekáte?

Ne.

Češi přiletí domů do období chřipky, která má podobné příznaky jako koronavirus.

Jedním z kritérií bude tzv. cestovatelská anamnéza. Když bude mít příznaky někdo, kdo nikde nebyl, tak je zřejmé, že jde skutečně o chřipku. Je v zájmu těch, kdo byli v Číně, aby se sami přihlásili.

Hodně Čechů chřipku podceňuje, koronavirus je ale vyděsil.

Od začátku chřipkové sezóny již na ni zemřelo v ČR 17 lidí a máme 76 klinicky závažných případů. Chřipka je horší strašák než koronavirus. Protože ta u nás už je. Koronavirus ne, a my děláme vše pro to, abychom jeho možný výskyt eliminovali.

Na letišti se vyčlenil koridor pro cestující z Číny. Od neděle již nepřistane žádné letadlo z této země. Lidé ale mohou přiletět nebo přijet do ČR i tranzitem přes jiné země. Jak zachytit tyto cestovatele?

Ta opatření, jako máme my, mají zavedena i v ostatních evropských zemích. I tam dostávají informace o nákaze, jsou poučeni, jak se mají chovat. Připomínám, že počet turistů, kteří do ČR jezdí, protože vydávání turistických víz bylo přerušeno, se zhruba o 80 procent snížil.

Co když se objeví příznaky během karantény, kterou někteří budou trávit doma?

Karanténní opatření mají různou kvalitu. Někteří jsou doma, ti v nemocnici na Bulovce mají i omezené návštěvy. Při prvním testování se u nich virus neprojevil. Protože onemocnění má čtrnáctidenní inkubační dobu, tak mohlo dojít během té doby k nákaze. Pokud by měl pak klinické příznaky, tak lékař kontaktuje krajskou hygienickou stanici, která ve spolupráci s ním zařídí další testování a protiepidemická opatření. To znamená, že dostane tzv. lékařský dohled. Pokud by bylo druhé testování pozitivní, pak by člověk byl převezen na Bulovku.

Došlo k tomu v některém z případů?

Ne. Ale několikrát byla stanovena diagnóza chřipky.

Jak mají reagovat lidi na to, kdy cítí příznaky a domnívají se, že to mohli chytit třeba při kontaktu s čínským turistou?

Byť o tom onemocnění, ani o tom, jak je přenášeno, nemáme všechny informace, tak se jeví, že by nemuselo být tak snadno přenositelné. Že by se to proto, že jsme se s někým minuli na ulici, na nás přeneslo.

Je třeba delšího styku, a proto jsou nejohroženější rodinní příslušníci, zdravotníci a např. v Německu šlo o skupinu lidí, kteří byli delší dobu zavřeni v jedné místnosti na školení. Je tedy třeba dodržovat opatření běžná v chřipkové sezóně. Vyhýbat se velkému seskupení lidí, těm, co kašlou a kýchají, dodržovat zásady respirační hygieny. Tedy si zakrývat ústa při kašli nejlépe jednorázovým kapesníkem, který hned vyhodíme.

A když nemáme kapesník, tak raději, i když to nezní moc hezky, použijeme rukáv. Protože když kašleme nebo kýcháme do ruky, tak viry dál roznášíme. Třeba tím, když v rodině používáme stejný hrnek.

Světová zdravotnická organizace nevyhlásila koronavirus jako pandemii. Kdy to může udělat?

Pandemie znamená epidemii, která se rozšířena po celém světě. Jsou definovaná kritéria, která odborníci z WHO vyhodnocují. Je to počet zasažených kontinentů, počet zasažených zemí i v kontextu přenosu apod. Zatím nevyhodnotili, se by toto onemocnění nacházelo ve fázi celosvětového výskytu.

Co by se pro ČR změnilo, kdyby k tomu dospěli?

Pro ČR zůstávají opatření stejná jako při jakémkoli infekčním onemocnění. Zaměřit se na případné importy, na identifikaci toho konkrétního případu a poté zahájit epidemiologické šetření. Je to mravenčí práce krajských hygienický stanic. Vyhledávají epidemiologicky významné kontakty, což je rodina, společné kanceláře. A pak co nejrychleji nastavují karanténní opatření k tomu, aby se dál infekční onemocnění nešířilo.

Něco podobného ale probíhá již nyní při každém infekčním onemocnění.

Ano. Nikdo zatím nic jiného, než tuto mravenčí práci založenou na detektivních schopnostech pracovníků hygienických stanic nevymyslel. Právě ta ale přispěla k tomu, že se podařilo rychle eliminovat SARS.

Co když ale člověk nedodržuje rozhodnutí hygieniků?

Krajské hygienické stanice mají právo nařídit léčbu. Lidé to většinou respektují. A chovají se tak, aby nenakazili někoho jiného. Pokud to nerespektují, pak se dopouštějí přestupku, za který mohou být pokutováni.

Jak je to s rouškami?

Ty jsou důležité pro zdravotníky. Pro občany je nejdůležitější dodržování respirační hygieny. Pokud nosí roušky, tak je to ochrana těch druhých. A je třeba roušku často měnit.

