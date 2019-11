Pirát Michálek ustál hlasování o odvolání

Podnět k Michálkovu odvolání vzešel od šéfky personálního odboru Jany Koláříkové, podle které šéf pirátských poslanců straníkům vyhrožuje, šikanuje je, a ostatní by to už neměli trpět.

„Podávám tento členský podnět na odvolání Jakuba Michálka z funkce místopředsedy strany. Nečiní mi to velkou radost, na druhou stranu musím říct, že člověk, který se chová k lidem jako on, už tam dávno neměl být,“ napsala na pirátském fóru Koláříková, která je zároveň manželkou Michálkova kolegy z poslaneckého klubu Lukáše Koláříka .

Koláříková se před časem dostala do sporu s Michálkovou přítelkyní a bývalou předsedkyní pražského zastupitelského klubu Michaelou Krausovou. Ta Michálkovi v září poslala e-mail, v němž se o Koláříkové vulgárně vyjadřovala a který unikl na veřejnost. Spolu s ním unikla i vnitrostranická korespondence se šéfem administrativního odboru strany Martinem Kučerou, do něhož se Michálek zostra pustil za to, že Krausovou upozornil na to, aby podněty podávala podle pravidel přes podatelnu. Na základě toho se rozpoutala debata o tom, jak se Michálek chová ke spolustraníkům.