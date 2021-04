Hazardní lobby sílí, automaty se tlačí zpět do měst, varuje spolek

To se o podniku, kde je mnoho desítek automatů na pár živých her, opravdu říct nedá. Žaloba na ochranu dobrého jména je v případě provozovatele takových pseudokasin roztomilý protimluv. Zvláště pak v případě subjektu, který v nedávné minulosti musel stát donutit k placení daní zátahem na provozovny a zabavením majetku.

To se týkalo jak této konkrétní provozovny, tak provozů v jiných městech. Nezajímavý není ani další spor, v němž Celní správa dochází k podobným zjištěním ohledně kvality provozování a dodržování předpisů ze strany Happy Day „kasin“, jako jsou ta, za která je radní Marvanová žalována. Bude to zajímavý soud.

V praxi by to znamenalo, že by klient už nemusel fyzicky přijít na pobočku ukázat občanský průkaz pro dokončení registrace, mohl by vše zasílat naskenované dálkově (občanský průkaz, výpisy z účtů apod.), což by vytvářelo prostor pro obcházení registru hráčů, hraní nezletilých a podobně. Málem to prošlo. Naštěstí se tomu podařilo ve třetím čtení zabránit.