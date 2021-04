Havlíček: Všechny dokumenty k Dukovanům teď nikomu nedáme

„ČEZ nemůže poslat kompletní dokumentaci, a nikdy se neříkalo nic o tom, že bude nyní uchazečům poskytnuta. Vždy se hovořilo o tom, že to bude jen ta nezbytně nutná k tomu, aby byli schopni dát odpovědi na to, co bude v bezpečnostních požadavcích,“ řekl Právu Havlíček.

Havlíček se také vymezil vůči varováním Míla, že tendr bude vzhledem k bezpečnostnímu prověření „v předkole“ trvat jen šest namísto plánovaných dvanácti měsíců. To by podle Míla nestačilo na uzavření dohod s českými firmami. Havlíček řekl, že se rozhodne ČEZ.

„ČEZ musí přijít s tím, jestli na to dá dalších šest měsíců, nebo osm či deset. To je technická záležitost a záleží to do jisté míry i na dohodě ČEZ s potenciálními uchazeči,“ uvedl ministr.