Havlíček: D1 je priorita priorit. Budu tam jezdit a pohlídám si to

Vnímáte sám sebe jako korunního prince Andreje Babiše?

Nejsem korunní princ. Jsem jen ministr, který je na dvou pozicích. Dospěli jsme k závěru, že v dané situaci to je nejrozumnější řešení. Uvědomuji si, že je to náročné, že ministerstvo dopravy je minové pole. Ale je to ministerstvo, na které se nesmírně těžce shání noví lidé, notabene v situaci, kdy je rok a půl do voleb. Potřebovali jsme kontinuitu a provázat to s hospodářskou politikou.

Je hnutí ANO personálně vyprázdněné?

Určitě není. Kdyby to bylo na čtyři roky, tak se to řeší jinak. Ale nemá smysl dávat do čela resortu na rok a půl někoho s jistou mírou nejistoty. Vláda si musí sednout, pracovat jako tým. My jsme na sebe zvyklí, víme, co od sebe očekávat. Průmysl s dopravou má k sobě blízko. Potkáváme se ve stavebnictví, v budování infrastruktury pro automobilový průmyslu, ve vodním průmyslu, v energetice, v kosmickém průmyslu. Někdo jiný by to určitě zvládl, ale je otázka, jak dlouho by se do toho dostával.

Jak si vysvětlujete, že Andrej Babiš chce, abyste vedl dvě ministerstva zrovna vy? Předseda hnutí STAN Vít Rakušan prohlásil, že premiér se ve vás zhlédl.

Opozice se snaží ve všem něco vidět. Nám sedla spolupráce, to je pravda. Oba jsme přišli z byznysu, oba jsme byli zvyklí být poslední desítky let v obrovském zápřahu. Od 90. let jsem byl zvyklý žít svou prací, jet na plno. Měl jsem holdingovou firmu, k tomu jsem dělal předsedu asociace malých a středních podniků, místopředsedu rady vlády a děkana fakulty.

Připravuje si vás Andrej Babiš na premiérský post?

Vůbec nic takového neřešíme.

Vstoupíte do hnutí ANO?

Není čas takhle přemýšlet. Já jsem odborně laděný člověk. Snažím se na to dívat méně politicky a více odborně. Nevím, jestli bych byl dobrým politikem.

Jste členem vlády, to je politická funkce.

Nejsem zvolený. Neřešili jsme to a v tuhle chvíli je to předčasné.

S vaší dvojrolí nesouhlasí opozice, ale ani koaliční ČSSD a KSČM, která vládu toleruje.

Kritiku opozice musíme brát s nadhledem, kritizovala by všechno, i kdybychom tam dosadili pánaboha. Co se týká koaličních partnerů, uvědomuji si určitou míru obavy. Lidé, kteří nebyli v tom zápřahu a nejsou zvyklí na režim, který mám já nebo premiér Babiš, to můžou brát jako něco, co není úplně normální.

Já si v tom věřím. Kdybych si nevěřil, tak bych do toho nešel. Čas si měřím na minuty, je to nabité. Kdybych přejímal dvě ministerstva naráz, tak rovnou říkám, že to nelze. Ale díky tomu, že ministerstvo průmyslu je stabilizované a je tam perfektní tým, tak si mohu přebírat dopravu. Mým cílem je udělat na ministerstvu dopravy do půl roku to, co se mi podařilo udělat na ministerstvu průmyslu.

Znamená to, že jste ministerstvo dopravy převzal po Vladmíru Kremlíkovi v takovém stavu, že s tím nejste spokojený?

Vladimíra Kremlíka mám lidsky rád, je zodpovědný. Ale management, řízení procesů a kontrolu všech smluv a cílů ekonomiky, jak to nastavil, tam si myslím, že byl méně důsledný a nesmírně důvěřoval svému okolí.

Zůstane Vladimír Kremlík na ministerstvu dopravy a v jaké funkci?

Panuje kolem toho zbytečně moc emocí. Na tom ministerstvu je relativně velká agenda. Média se soustředí na to, jestli tam bude pan Kremlík. Rozumím tomu. Ale pro mě to není priorita, abych řešil, jestli tam bude v takové nebo takové funkci.

Potřebuji, abychom si všechno předali. Dáme si na to čas a po nějaké době si řekneme, v jaké tam bude pozici, jestli chce být s tím resortem nadále spjatý. Vůbec to teď neřešíme, uvidíme, jak to bude.

A jak je na tom dálnice D1? Vladimír Kremlík sliboval, že do konce roku 2021 bude modernizace hotová.