Havlíček chce záruky pro všechny dopravní společnosti. Včetně Smartwings

„Dopravní firmy by dostaly stejnou podporu jako společnosti, které čerpají Covid plus. Jsou to společnosti nad 250 zaměstnanců, které mohou žádat o záruky ve výši od pěti milionů do 2 miliard korun,“ uvedl v pondělí při příchodu na vládu Havlíček. Žádat by tak mohly prostřednictvím komerčních bank.

Ministr tak souhlasí s tím, co uvedl minulý týden hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Ten žádal o podporu pro všechny dopravní firmy, nikoli pouze pro Smartwings.

„My se řídíme doporučením hospodářského výboru a podvýboru. Chceme srovnat prostředí tak, aby i firmy z dopravy měly stejné možnosti jako ostatní firmy,“ sdělil Havlíček.

Dopravní firmy totiž doposud žádat nemohly. „Tím možná mohlo být už dávno vyřešeno vše, co se týká Smartwings,“ uvedl vicepremiér. Ten také odmítl to, že by byly podmínky šité na míru právě Smartwings.

Záruky do 900 milidonů

Podle dřívějších Havlíčkových vyjádření stát s leteckou společností Smartwings jednal o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry. Podmínkou by v takovém případě bylo přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců.

Pokud by ale nicméně Smartwings čerpaly podporu v rámci tohoto programu, tyto podmínky by splnit nemusely. „Pokud by dopravní společnosti, například Smartwings, čerpaly standardní programy, tak nemůžeme mít vůči nim žádné jiné podmínky než vůči ostatním firmám,” sdělil vicepremiér.

Materiál má Havlíček připravený, zatím ale neví, zda ho vláda projedná ještě na pondělní schůzi vlády.