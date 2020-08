Harampádí a nářadí v rukou dětí. V Říčanech vzniklo tvořivé hřiště

Děti se podle ní naučí bezpečnost a pravidla řídit samy. „Děti to strašně baví, je to pro ně zážitek a vědí, že kdyby nedodržovaly pravidla, nebudeme jim nástroje dávat,“ popisuje dále Skřivanová, která nechává na hřišti hrát i svého syna.

„Včera jsme tady montovali celou kuchyňku. Museli jsme vymyslet, jak to dát dohromady. Všechno jsme to sešroubovali, aby to na děti nespadlo a bylo to bezpečné. Občas se nám to nepovedlo, ale nakonec to nějak vzniklo,“ řekla jedna z účastnic tábora.