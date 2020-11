Hamáčkovi nedá Babišovo snížení daně z příjmu spát. Na jaře přitom pro něj 80 miliard nehrálo roli

Hamáček tak porušil dohodu s Babišem ze srpna, kdy se snížením daně z příjmu fyzických osob na 15 procent souhlasil. Na dotaz Novinek, co se změnilo od jara, osvětlil, že tehdejší vyjádření se vztahovalo k úplně jiným číslům a situaci.

„Bavili jsme se o deficitu státního rozpočtu, který je ve stovkách miliard a já jsem říkal, že předpokládám, že ten problém se nevyřeší, ani kdyby se zrušil rozpočet obrany jako celek. Dával jsem tím najevo, ten problém je naprosto větší než oněch 80 miliard. Ale když to vztáhneme k současnosti, tak v situaci, kdy máme plánovaný schodek 320 miliard, tak do toho zaseknout dalších 90 mi přijde jako docela problém,” vysvětlil nyní Hamáček na dotaz Novinek, co se změnilo.