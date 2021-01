Hamáček: Zelení jsou pro ČSSD nejbližším politickým partnerem

„Případná cesta bude ještě trnitá, ale jsem přesvědčen, že stojí za to. Pokud společnou řeč najdeme a spojíme síly, tak přispějeme svou sdílenou silou k pozitivní změně,“ řekl Hamáček. V kontextu spolupráce podle něj není největším nepřítelem program a věří, že ani personální či finanční záležitosti, nýbrž čas. Apeloval na to, aby jednání neztroskotala na času a případném pozdním rozhodnutím o spolupráci. Připomněl, že ČSSD též promýšlí kooperaci na širší platformě, a to s odboráři nebo nezávislými osobnostmi.