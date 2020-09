Hamáček: Trasovat by se měli dál všichni nakažení, pomoci mohou i policisté

S trasováním potenciáně nakažených by mohli pomáhat i policisté. Uvedl to v úterý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který považuje za nejlepší, aby se i nadále trasovali všichni infikovaní. Hygienici v minulých dnech upozorňovali, že trasování nestíhají a nadnesli, že by ho mohli pozastavit u nakažených z řad mladých lidí, kteří nemají příznaky nemoci.