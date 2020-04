Hamáček se obul do Prymuly kvůli cestování do Chorvatska

„Chci nejprve tvrdá data od expertů, pak můžeme veřejnosti dát jasnou zprávu. Není však možné jednou mluvit o ČR zamčené na dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní, proto si z nás někdy lidé dělají legraci,” uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.

Reagoval tak na slova náměstka zdravotnictví Romana Prymuly, který v úterý večer v České televizi uvedl, že pravidla vycestování se budou postupně měnit a do poloviny června by mělo být jasněji.

Diskutuje se podle něj hlavně o cestách v létě do Chorvatska a na Slovensko.

„Zejména v letní sezoně jsou obrovské tlaky, aby se něco uvolnilo, diskuze se ale stále vedou,” uvedl Prymula a dodal, že musí každý člověk zvážit vlastní riziko a je také možné, že bude muset při návratu do karantény. Záležet to ale bude na tom, jaká bude situace v té konkrétní zemi.

Ještě před měsícem totiž tvrdil, že hranice mohou být zavřené až dva roky. „Budeme muset být opouzdřeni. Situace v ostatních evropských zemích nebude dobrá. To budou měsíce a dlouhé měsíce,” uvedl v polovině března.

Nyní je cestování z Česka i do Česka omezené. Od úterý je možné vycestovat do zahraničí za určitých podmínek, například k lékaři, na úřad, na pohřeb nebo za rodinou. Pokud pobyt z těchto důvodů nepřekročí 24 hodin, nemusí pak lidé do karantény.