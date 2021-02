Hamáček: S plnými JIP nemůžeme nic rozvolnit

Ve středu zasedal opět Ústřední krizový štáb, který vedete. Dořešili jste, jak to bude s testováním školáků?

Vláda už k tomu v pondělí odsouhlasila námi připravený návrh testování, teď už jsme řešili logistiku. Na základě doporučení ministerstva zdravotnictví jsme oslovili dodavatele, kteří mají do čtvrtečního dopoledne čas na předložení nabídek.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) naznačil, že hrozí uzavření dalších okresů. Je na to policie připravena?

Pokud policie dostane rozkaz, tak ho splní. Jestli by tedy takto vláda rozhodla, tak to policie udělá. A kdyby nestačily kapacity, tak je možné požádat o posílení armádou.

Mluvil jste s ministrem Blatným, kterých okresů se to konkrétně týká?

Pokud vím, tak pan ministr řekl, že v případě, že by došlo k dalšímu zhoršování, tak nevylučuje další omezení pohybu. Řekněme, že je to spíš varování před hrozící krizí, a já zatím nemám žádné seznamy, které okresy by se měly zavírat. Ministr Blatný spíš říkal, že pokud se to bude zhoršovat, tak asi nebude zbytí než nějaké takové opatření učinit.

Hovořil ale o Plzeňsku.

Nebudu komentovat žádné okresy a vyvolávat paniku, že něco zavřeme. Pokud ministerstvo zdravotnictví něco navrhne, tak to vláda projedná a uvidíme.

Máte nějakou představu, kdy by se to mohlo stát, kdy by mohlo být jasněji, že by vláda k dalšímu zavření přistoupila?

Situace se vyvíjí pořád. Ve středu bylo přes dvanáct tisíc nakažených, uvidíme, co bude ve čtvrtek (rozhovor vznikal ve středu, za čtvrtek přibylo 10 813 nakažených - pozn. red.). Bohužel na to se nějaký časový deadline dát nedá.

Jiný vládní kolega, ministr průmyslu Karel Havlíček, zase naopak hovořil o tom, že by mohly být od 22. února otevřeny obchody. Tedy dříve, než skončí stávající nouzový stav. A že to navrhne vládě.

Kolega Havlíček čas od času přijde s takovýmito revolučními nápady. Já se na to koukám pořád stejně. Dívám se na čísla a na počty lidí na jednotkách intenzivní péče, a jestli má někdo pocit, že ve chvíli, kdy nám na JIP doházejí místa, je ten moment na rozvolňování, tak nevím. Já si to nemyslím.

S případným otevřením obchodů tedy nesouhlasíte?

Nevidím pro to prostor. Už jsem říkal, že takové rozhodnutí je politické, protože odborná doporučení jsou jednoznačná. Pak je to na zodpovědnosti všech, kteří o tom případně rozhodnou. Kdyby čísla stagnovala a začala klesat, tak si to dokážu s velkým sebezapřením představit, ale ta čísla rozhodně neklesají, naopak jdou nahoru. Mám pocit, že někteří lidi tady prostě nevidí, jak máme úplně plné jednotky intenzivní péče.

Ústavní soud má v pondělí vyhlásit nález o diskriminaci maloobchodu.

To jsem zaznamenal. A už tady zase víceméně slyším, jak to dopadne. Předpokládám, že Ústavní soud zveřejní svůj verdikt, a pak na to budeme reagovat. Těžko ale to rozhodnutí předjímat. Pokud shledá, že se stala někde chyba, tak ji budeme muset napravit, ale to je na Ústavním soudu.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že vláda předloží vlastní návrh volebního zákona, přestože dohoda se stranami zněla, že bude předložen ten, který připravili lidovci.

To je pravda. Byla tam dohoda, že se použije lidovecký zákon. Pan premiér mi jako mi­nistrovi vnitra uložil připravit vládní novelu, což musím respektovat. Pak se ve Sněmovně asi sejdou tři různé tisky a po­vede se debata, který bude schválen.

Jaká má být ta vládní novela?

Dostal jsem zadání připravit dvě varianty: Česká republika jako jeden volební okrsek anebo čtrnáct volebních okrsků.

Už dříve jste uvedl, že nejčistší, ale nejsložitější je ČR jako jeden velký volební okrsek. Má šanci projít?

Už na základě schůzky ve Sněmovně jsem přesvědčen, že pro to nejsou hlasy. Minimálně v Senátu není šance na schválení. Rozumným kompromisem by tedy bylo čtrnáct krajů s celostátním přepočítáváním a tak připravujeme ten druhý návrh.

Je to tedy pravděpodobnější varianta?

Ano.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček oznámil, že se chce ucházet o post předsedy ČSSD, a stal se tak vaším konkurentem. Co na to říkáte?

Jsme samozřejmě demokratická strana, takže kandidovat může každý člen sociální demokracie. Já razím ten postup, že lepší je nejprve si zjistit podporu v regionech a až potom oznamovat kandidaturu, což se do jisté míry vymstilo kolegovi Petříčkovi, protože v Praze úplně s tou kandidaturou neuspěl.

Ale tím nijak neomezuji anebo neshazuji jeho nynější kandidaturu.

Budete vy nějak měnit vlastní strategii, co se týká voleb do vedení ČSSD?