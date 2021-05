Hamáček: Odvolání Arenbergera je logické, jeho nástupce mě překvapil

„Odvolání pokládám za logické a očekávatelné. Oznámení jeho nového nástupce nás ale překvapilo, i když Vojtěch se nebude muset zaučovat, ačkoli se to kolem něho personálně hodně obměnilo,“ sdělil v úterý Hamáček.

Vojtěch byl ministrem do konce září 2020. Poté jej v jeho křesle vystřídal epidemiolog Roman Prymula, dětský hematolog Jan Blatný a naposledy také šéf Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Arenberger.

Ten v úterý na post rezignoval poté, co byl kritizován kvůli nesrovnalostem ve svém majetku.

„Chápu to tak, že skončila éra jmenování odborníků do čela resortu, a vracíme se k politikům,“ sdělil k tomu také Hamáček. Dodal, že je to dobře, sociální demokracie dlouhodobě podporuje, aby v čele resortů stáli politici.