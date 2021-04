Hamáček: Na konci dubna by se mohly otevírat služby či zahrádky

„Věřím, že postupně se budou uvolňovat služby, obchody i sport. Přesný harmonogram by mělo dodat ministerstvo zdravotnictví. Počítám, že koncem dubna by se za předpokladu, že všechno půjde dobře, mohly začít otevírat služby, obchody, předzahrádky. Ale to je můj soukromý odhad,“ uvedl Hamáček.