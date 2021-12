Hamáček: Možná jsme na vrcholu a epidemie začne stagnovat

„Některé parametry ukazují, že by epidemie mohla začít stagnovat, což by mohl být signál na cestě k obratu,” uvedl Hamáček ve vysílání České televize.

Pokud by se však pozitivní trend nepotvrdil a epidemie dále sílila, nebyly by podle Hamáčka úvahy o možném dalším zpřísnění v období před vánočními svátky od věci. Záležet podle něj bude, jak se situace vyvine v dalších dnech.

„Je to primárně odborná věc, ukazuje se, že opatření zabírají. Pokud by se ukázalo, že je to jen chvilkový výkyv a epidemie dále roste, potom by to muselo znamenat další přitvrzení,” dodal.