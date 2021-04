Hamáček k Vrběticím: Při prvním výbuchu něco selhalo, druhý byl podle plánu

Podle vicepremiéra a ministra vnitra a zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) byl první výbuch ve Vrběticích něčím, co podle všeho nebylo v plánu. Ministr to uvedl k okolnostem zapojení ruských zpravodajců, o němž v sobotu večer spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) informoval. Hamáček to v neděli uvedl v Otázkách Václava Moravce.