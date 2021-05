Hádka o kulturu: Na akce bude nejspíše moci více diváků

Podmínky pro pořádání kulturních akcí ve středu dostaly reálnější obrysy. Po bouřlivé schůzce zástupců ministerstva kultury, zdravotnictví a lidí z kultury to vypadá, že by se mohl zvýšit počet účastníků na akcích. První koncerty by se podle nich mohly za určitých podmínek konat už 17. května.