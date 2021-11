Gymnazisté se otužovali ve venkovním bazénu

Do takzvané Wim Hof výzvy, kterou vypsala pedagožka a trenérka plavání Magdalena Škubalová, se přihlásilo jednadvacet dětí, a to jak z nižšího, tak z vyššího stupně gymnázia. Za odměnu jim tak po společném koupání v ledové vodě přistála jedna jednička z tělesné výchovy.

Do studené vody venkovního bazénu se ve skupinkách odhodlalo sejít jednadvacet zlínských gymnazistů.

Jestli to tak bude, ukáže čas. Už nyní si ale někteří z absolventů výzvy na studenou vodu skutečně zvykli.

„Za tu jedničku mi to stálo,“ pousmál se šestnáctiletý Tomáš ze druhého ročníku zlínského Gymnázia TGM. Sám zároveň přiznal, že v otužování chce pokračovat.

„Půjdu s rodiči do domácích potřeb a koupíme do začátků aspoň nějaký třísetlitrový sud. Je to lepší než se jen studenou vodou osprchovat.“ Obdobně hovořila i o rok starší Marie ze třetího ročníku gymnázia.