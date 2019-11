Grónsko, Bhútán, Kapverdy. Poslanci se už těší na cesty

Podle plánu má vycestovat např. delegace výboru pro životní prostředí na Island a do Grónska. Poslanci mají v úmyslu seznámit se se zkušenostmi s klimatickými změnami, jejich projevy a strategií boje proti nim.

Jako náhradní destinaci – pro případ, že by některá ze zahraničních cest nevyšla – má výbor pro životní prostředí naplánovaný asijský Bhútán. Co by mělo být případně obsahem cesty, ale není z usnesení jasné.

Stejně tak není jasné, o čem by chtěli debatovat poslanci školského výboru při možné cestě na Tchaj-wan či na Kapverdy a ostrovní státy Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov. Tam by mohli vycestovat v případě, že by něco zhatilo jejich návštěvu Izraele a Finska.

Plány, kam příštích dvanáct měsíců vycestovat, už schválila většina sněmovních výborů, definitivní slovo bude mít v příštích týdnech organizační výbor, který cesty výborů, sněmovního vedení a také stálých delegací schvaluje. Suma na výjezdy poslanců se přitom v posledních letech nijak nemění.

Podle pravidel má každý výbor nárok na zhruba dvě zahraniční cesty za rok, přičemž na tři až čtyři výjezdy mohou vyjet poslanci zahraničního výboru a výboru pro evropské záležitosti, které mají vyčleněno nejvíc peněz.

Právě členové zahraničního výboru plánují příští rok vyjet do Moldavska, Gruzie, Korejské republiky, na palestinská území a do Brazílie. Evropský výbor pak hodlá jednat ve Španělsku a Portugalsku, jeho členové se chystají také do Běloruska, Izraele, Gruzie, Irska a na Kypr.

Ačkoli některé cesty zákonodárců budí čas od času rozpaky, politici se shodují – parlamentní diplomacie je důležitá a v některých státech pomáhá otevírat dveře byznysu.

„Parlamentní diplomacie je důležitá součást prezentace ČR v zahraničí, která pomáhá také při prosazování našich zájmů, seznamování se s partnery,“ řekl Právu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), jehož úřad zákonodárcům pomáhá při organizaci cest zejména v místě.

Ministr dodal, že je v kontaktu zejména se zástupci zahraničních výborů obou komor, s nimiž cesty probírá, byť definitivní slovo mají zákonodárci a jejich orgány.

„Pro zahraniční cesty připravujeme podklady a ambasády se na jejich přípravě podílejí,“ dodal Petříček.

Írán doporučila ministerstva

„Cesty většinou kopírují ekonomické zájmy České republiky i výměnu zkušeností,“ potvrzuje pravidelně na adresu poslaneckých výjezdů místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM), který má zahraniční cesty dolní komory na starosti.

Debatu o důchodovém systému, postavení osob se zdravotním postižením i otázky sociální politiky plánují probrat při své cestě do Kanady poslanci sociálního výboru. Členové rozpočtového výboru chtějí vyrazit do Íránu, kde po doporučení ministerstva financí a ministerstva průmyslu mají v plánu debatovat o vzájemné platební dohodě či o financování územního rozvoje.

V případě schválení cest organizačním výborem, kde jsou zastoupeny všechny frakce, jdou veškeré náklady z rozpočtu parlamentní komory. Ať už jde o dopravu, ubytování, případné tlumočení, či stravování. Diety zákonodárci podle platového zákona pobírají ve výši 2,5násobku diet zaměstnanců vyslaných firmou či organizací na služební cestu.