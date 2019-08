Grandi Stazioni opět neuspěla. Soud jí zamítl požadavek na 1,26 miliardy kvůli pražskému nádraží

Grandi Stazioni spravovala pražské hlavní nádraží do října 2016. Smlouvu jí kvůli nesplnění smluvních podmínek neprodloužil nový vlastník SŽDC, na kterou objekt při převodu všech nádražních budov v zemi od ČD přešel. Podle dohody s ČD z roku 2003 měla společnost do podzimu 2016 dokončit rekonstrukci nádraží včetně historické Fantovy budovy. Pokud by rekonstrukci zvládla dodělat, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let ale opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží, což vedlo k vypovězení smlouvy a přerušení rekonstrukce.