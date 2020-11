Funkci hejtmanky v Karlovarském kraji nabídli Olze Halákové z KDU-ČSL

„Nevím, co k tomu říct. Budeme to projednávat s koaličním partnerem,“ komentovala pro Právo Haláková. Dosud jako kandidát na post hejtmana vystupoval lídr kandidátky Karel Jakobec z ODS .

„Je to další z kroků, který v rámci šesti týdnů projednávání probíhá,“ uvedla k návrhu Jednadvacítky Haláková. „Je to chytrý krok,“ dodala.

„Zatím jsme to neprojednávali,“ doplnila na otázku, zda by vylučovala, že by se stala hejtmankou. „Bez komentáře,“ hodnotil jeden ze zvolených zástupců ODS Jan Bureš. Karlovarský krajský předseda ODS Jiří Vaněček ani lídr kandidátky Jakobec nebrali v sobotu dopoledne Právu telefony.