Firmy si budou moci odložit sociální odvody, schválili poslanci

Firmy si budou moci odložit sociální odvody za květen až červenec. Za odklad by platily pětinu obvyklého penále. Vše by pak musely uhradit do 20. října. Návrh vládního zákona ve středu schválili poslanci. V rámci novely zpřesnili i podmínky po čerpání ošetřovného, které zůstává na úrovni 80 procent ze základu platu až do konce června.