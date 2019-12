Firma Residomo se 43 tisíci bytů po OKD je na prodej

Na kolik by mohla koupě Residoma přijít, není jasné. Půjde ale o desítky miliard korun. Výroční zpráva společnosti totiž hovoří o tom, že cena nemovitého majetku je 31,7 miliardy korun, přičemž loňské tržby Residoma činily 3,3 miliardy a čistý zisk byl 1,2 miliardy korun. Samotní nájemníci o možné změně vlastníka bytů moc nevědí.

„Téma by to bylo zajímavé, kdyby prodávali byty nájemníkům, ale pokud se mění jen majitel, tak nás to asi nijak nezasáhne. Pokud tedy nebudou zvyšovat nájem nebo se nevykašlou na servis, služby,“ řekl jeden z nájemníků společnosti Residomo Jakub Kahánek z Havířova.