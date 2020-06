Firma blízká Rittigovi má podporu od Prahy, většina živnostníků ostrouhala

Koronavirová krize zasáhla nejvíce odvětví, která jsou závislá na turistech. Do vládních podpůrných programů se pražští podnikatelé zapojit nemohli, vedení města proto ve spolupráci s Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou (ČMRZB) spustilo program Covid Praha.

Program má zmírnit dopady koronavirové krize a s ní souvisejících vládních restrikcí na podnikatele a menší firmy. ČMRZB se v rámci toho za podpořené firmy zaručí při čerpání jejich úvěrů až do výše 80 procent ostatním bankám, které ty úvěry poskytly. Zjednodušeně řečeno, pokud by společnosti zkrachovaly, banky většinu svých peněz z úvěru, který daná firma čerpala, dostanou zpět.

Zároveň je díky tomu pro firmy úvěr výhodnější, protože záruční banka jim bude po dobu tří let dotovat zaplacené úroky až do souhrnné výše milion korun.

Na záruku až do výše 6,4 milionu korun na rozdíl od většiny ostatních dosáhla například společnost Borský Gastro provozující restaurace. Ta je blízká podnikateli Ivu Rittigovi, jenž figuroval v několika trestních kauzách. V minulosti ve společnosti působil jako jednatel a podle výroční zprávy za rok 2012 byl tehdy jejím pětiprocentním akcionářem. Jaká je nyní vlastnická struktura firmy, se redakci dohledat nepodařilo, společnost od roku 2012 vlastníky nezveřejňuje.

„Je to málo, ještě vzhledem k turisticky atraktivní lokalitě. V únoru před koronou se cena u takto velké restaurace mohla pohybovat mezi 12 až 15 tisíci korun za metr čtvereční za rok. Teď je to samozřejmě nižší, ale za půl roku si klidně dovedu představit tržní ceny zpět na předchozích číslech,“ odhadl Žižka.

„Daná smlouva je určena k revizi, a bylo dáno jednání ke zvýšení nájemného. Ovšem před covidem, takže se obávám, že k tomu nedojde,“ řekl Novinkám Chabr, do jehož gesce pronájmy spadají a je zodpovědný za to, aby Praha v této oblasti nepřicházela zbytečně o peníze.

Výše zmíněný program Covid Praha a celkový postup kritizovala v minulosti magistrátní opozice, konkrétně hnutí ANO a ODS. Jako problém viděla i to, že na záruku nedosáhli drobní podnikatelé, na něž epidemie mohla dopadnout velmi tvrdě. Podle náměstka primátora pro finance Pavla Vyhnánka (Praha Sobě) ke kritice ale nebyl důvod, protože město vše udělalo v souladu se zákonem.

„Určitě si nemyslím, že ty peníze byly vynaloženy zbytečně. Všem firmám pomůžou. Alokace byla nedostatečná, bezesporu o tom svědčí i to, že peníze zmizely za necelých deset minut. Ze strany města jsme ale udělali maximum, co jsme mohli udělat a kolik jsme mohli poskytnout, abychom neporušili zákony,” uvedl Vyhnánek.

„My jsme od začátku chtěli cílit spíš na menší firmy, a toto bylo nějaké schéma, které ČMRZB měla, a bylo to v rovině ber nebo nech, tak nám to přišlo lepší než nic,” dodal Vyhnánek.

„Kdo se přihlásil a splnil podmínky programu, tak podporu získal. My jsme si nevybírali. A dostali ji podle toho, jaká byla schválena výše komerčního úvěru, přičemž my jsme poskytli záruku do výše 80 procent úvěru, kdy maximální výše zaručovaného úvěru byla 15 milionů korun,” sdělila mluvčí banky Marie Lafantová.