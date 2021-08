Finanční úřad léta vyměřoval daň starému i novému majiteli. Jednoho neváhal poslat do exekuce

Do potíží se dostal muž z jižní Moravy poté, co prodal svůj byt a změnu nenahlásil finančnímu úřadu. Spoléhal se totiž na to, že plně postačí, když se k dani přihlásí nový vlastník bytu. Prodejem považoval věc za uzavřenou. Úřad ale léta vyměřoval daň oběma mužům.