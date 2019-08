Finanční správa zeštíhlí, Schillerová plánuje propustit stovky úředníků

Schillerová původně zvažovala, že by se stavy úředníků finanční správy snížily o desetinu. Nakonec bylo zvoleno kompromisní řešení. Avizovaná redukce počtu zaměstnanců by měla vrátit jejich stavy na úroveň roku 2014. Státní rozpočet by měl ročně ušetřit zhruba 330 milionů.