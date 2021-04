Filip: Teď není čas na vnitřní stranické spory

Pane předsedo, před sobotním jednáním ústředního výboru KSČM panovala velká očekávání. Mluvilo se o nových tvářích a novém stylu, který mohou přinést ještě do voleb a získat tak nové voliče. Nakonec je prakticky vše při starém. Proč?

Voliči posuzují politiku KSČM nikoli podle osob, ale podle toho, co strana dělá. My jsme řešili problémy lidí, které je pálí. Ať to byl dostatek prostředků na zdravotní péči, na sociální systém nebo obrana nerostného bohatství. Ukázalo se, že naše priority mají co lidem říci. Zvýšilo nám to preference. Jsem proto přesvědčen, že teď není čas na vnitřní spory, na vnitrostranické záležitosti, teď je čas oslovit lidi.

Vy sám jste ale ještě před víkendem tvrdil, že dáte funkci k dispozici, než byste se nechal odvolávat. Nerezignoval jste, a dokonce jste nechal o sobě hlasovat, zda máte v čele strany zůstat.

Já chci složit účet sjezdu. To, že sjezd byl odložen, není moje vina.

Výsledek je tak z pohledu těch, kdo žádali změnu, žalostný. Vedení opustila pouze vaše výrazná kritička, europoslankyně Konečná, s kterou spojovali odpůrci naděje na změnu stylu. Nemůže to ještě více rozdělit a rozhádat členskou základnu?

To si nemyslím. Já nabídl rezignaci ke sjezdu, který se sejde až po volbách. Ona svou rezignaci oznámila loni po krajských volbách, ale již nechtěla čekat na sjezd. Nemyslím, že by se ze stranického vedení vytratila kritika. Její nástupce Krajča je představitelem pražské organizace, která je k současnému vedení velmi kritická.

Vy považujete mandát váš i vedení za silný. Kdyby se stejné rozhodování odehrálo na sjezdu, tak byste se předsedou nestal, protože jste v sobotu nezískal podporu ani poloviny členů ústředního výboru. Nebyl to spíš signál, že je čas pustit ke kormidlu nové lidi, aby ještě do voleb mohli ukázat, co umějí?

To rozhodnutí dovést stranu až do voleb bylo kolektivní. Nepřipojila se k němu jen Konečná, takže odešla. To není tak, že bychom nevěděli, co máme dělat, nebo že bychom neměli připravenou kampaň. Toto vedení neslo celé tři roky odpovědnost za to, že jsme garantovali stabilitu vlády. A stejně tak je schopné i ten trend obrátit. To vypovězení tolerančního patentu nám uvolňuje ruce. KSČM teď už bude plnit jen svůj volební program.

Zásadní je, aby nedošlo k chaosu ve státě, aby se neprosadily síly, které si přejí věci, jejichž důsledky ani nemůžeme dohlédnout. Mám tím na mysli návrhy ODS, TOP 09, lidovců i Pirátů, které sice tyto strany předkládaly, ale nebyly ochotny je pak podpořit finančně, když jejich poslanci nezvedli ruku pro státní rozpočet. Pominu to, že je neměly ani ve svých programech, což chápu, protože nikdo netušil, že bude pandemie. Ale podle mě jde o návrhy populistické, což si už část lidí uvědomuje.

Stejné tváře, stejné návrhy. Na co chcete tedy nalákat nové voliče?

My oslovujeme zejména ty voliče, kteří s vidinou rychlých změn podporovali hnutí ANO. Očekáváme, že se nám část z nich teď vrátí. A stejně tak jsem přesvědčen, že jsme schopni oslovit svoje sympatizanty, kteří volili soc. dem., nebo se chtěli svěřit Pirátům. Zatím ty návrhy, které tyto strany podávaly, neměly podle mě v občanské společnosti odezvu, jakou čekaly.

Jste přesvědčen, že komunisté ze Sněmovny na podzim nevypadnou?