Fiala: Za jmenování Lipavského si Zeman žádné podmínky nekladl

Po pondělní schůzce s Fialou však Zeman otočil. Co konkrétně nakonec hlavu státu přimělo k tomu změnit své původní rozhodnutí, Fiala neuvedl. „Rozhodující bylo, že pan prezident si uvědomil, že spor před Ústavním soudem, spor dvou institucí a klíčových osob politické scény není to, co by Česku v této situaci prospělo.”