Fiala udělil medaili svému mluvčímu

Devětadvacetiletý Smolka to sám oznámil na sociálních sítích. „Před chvílí uděloval premiér Petr Fiala medaile Karla Kramáře za mimořádné nasazení při naplňování zahraniční politiky České republiky. Jednu z nich jsem díky cestě do Kyjeva dostal i já. Jsem hrozně hrdej na to, s jakým šéfem a týmem můžu pracovat,“ napsal Smolka.