Fiala: Strach jsem neměl, riziko tam ale bylo

„Všichni jsme si vědomi toho, co prožívají, že bojují za svoje životy, nezávislost a svobodu, ale také bojují za naši svobodu a nezávislost. Musíme je v tom boji podpořit, proto jsme tam jeli osobně. Dali jsme jim najevo, že nejsou sami, že stojíme za nimi a že jsme si vědomi toho, co pro nás dělají,” dodal.

O cestě věděl podle Fialy také prezident Miloš Zeman, který s ní souhlasil. Naopak část Fialovy rodiny se to dozvěděla až z médií. „Řekl jsem to své manželce, ale požádal jsem ji, aby to dopředu neříkala ani mé mamince, ani dětem,” řekl český premiér.

Vyhlášení bezletové zóny opakovaně žádá ukrajinský prezident, Severoatlantická aliance (NATO) to ovšem odmítá, protože by se tím fakticky zapojila do války a konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem by mohl přerůst do globálního.