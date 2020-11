Fiala: Peníze na nižší daně jsou

Daňové změny vyvolaly i uvnitř ODS bouři. Jihočeský hejtman Martin Kuba řekl, že jste vlezli Babišovi do pasti a že v krizi budou tyto peníze chybět, zejména v krajích a obcích. Senátor Tomáš Goláň prohlásil, že se ODS vydala na cestu do pekel. Co na tuto kritiku říkáte?

Do voleb v roce 2017 jsme šli s tím, že snížíme daně, zrušíme superhrubou mzdu a zavedeme patnáctiprocentní daň. Tyto změny jsme v srpnu 2018 předložili jako návrh ve Sněmovně. Dlouho jsme pro ně nemohli získat podporu, vláda to odmítala.

Snižovat daně je správné. Je potřeba lidem nechat víc peněz, a to zvláště teď

Nyní se situace změnila a my tak plníme náš volební slib. Snižovat daně je určitě správné. Je potřeba lidem nechat víc peněz, a to zvláště teď, v době nejistoty, kdy řada rodin má problémy s rozpočty. Je důležité připomenout, že i z opozičních lavic jsme dokázali prosadit body z našeho ekonomického programu. Zrušili jsme daň z nabytí nemovitosti, nebude EET. Plníme naše sliby a lidé to vidí.

Pak to ale nevidí spousta významných členů ODS, kteří tento krok nyní kritizují.

Ve straně zaznívají různé názory. Martin Kuba je teď hejtmanem, a tak uvažuje i z hlediska krajského rozpočtu, ale ty obavy jsou neodůvodněné. My jsme hlasovali pro kompenzace krajům a obcím a stovky miliard z evropských peněz chceme nasměrovat právě na projekty obcí a krajů. Nízké daně jsou správná cesta, věřím tomu a dlouhodobě to slibujeme. Lidé musí mít možnost se sami rozhodnout, co udělají se svými penězi.

Neslyšíte ani na argument, že Česko je nyní v bezprecedentní krizi a stát přijde o peníze?

Ke snižování daní potřebujete politickou odvahu. Kdo ji nemá, ať není v politice. Kdy je k takovému kroku vhodná příležitost? Mnozí ekonomové vám řeknou, že právě v době ekonomických potíží, kdy lidé potřebují peníze, má stát šetřit na sobě a peníze lidem nechat.

Je samozřejmě potřeba snížit výdaje a to je rozdíl mezi námi a levicí, která všechno rozhází. Samozřejmě že ideální čas pro zrušení superhrubé mzdy byl v roce 2015. Ptejme se Andreje Babiše, proč ji nezrušil. Navrhovali jsme to v roce 2018, ptejme se Babiše, proč byl proti.

Tento okamžik někdo možná nevidí jako ideální, ale pro snížení daní je vždy správný okamžik. Teď se nám podařilo snížit daně a poté znovu ukážeme, jak seškrtat výdaje, aby se nešetřilo na lidech. Pokud k tomu nebudeme mít většinu nyní, budeme ji mít po volbách. Všechno máme promyšlené.

ODS slíbila, že ukáže, kde se dá ušetřit, ale budete moci jako opoziční strana škrty prosadit? Babišovi jste sice pomohli, ale bude se jeho vládě chtít snižovat státní výdaje?

Babiš pomohl nám, všechno ostatní je lež. Opakuji, že náš návrh leží ve Sněmovně od léta 2018. Před rokem jsem premiérovi v televizi nabízel, ať nám podepíše zrušení superhrubé mzdy. Nyní se k našemu návrhu přidal. Nevím, proč to udělal, ale my jsme té příležitosti využili a je to správné.

Teď se ale stát bude muset ještě více zadlužit.

Podívejte se na rozpočtové deficity. 500 miliard v tomto roce, 320 miliard na příští rok. To jsou hausnumera, ten rozpočet je vymyšlený! My znovu navrhneme škrty, kde ušetřit. Peníze na to, aby lidé mohli mít nižší daně, prostě jsou. Odmítám logiku, že stát má mít pořád vyšší příjmy a pořád vyšší výdaje. Co je to za nesmysl? Pokud se ekonomice v posledních letech dařilo, mají z toho něco mít lidé.

Zrušení superhrubé mzdy velmi kritizoval i Miroslav Kalousek. Neznamená to trhlinu v předvolební koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL?

Pan Kalousek stál u superhrubé mzdy a je to věc, která je spojena s ním. Psychologicky se tomu dá porozumět, ale nepřeceňoval bych to. Do voleb v roce 2017 jsme všechny tři strany šly s rozdílnými programy.

Novotného urážky jsou za všemi hranicemi a slušnému člověku je z toho trapně. Jeho odchod z ODS je ke zvážení, byl k tomu vyzván

Nyní pracujeme na tom, abychom dali dohromady společný program, který bude dobrý pro ČR, který udělá rozumnou politiku pro lidi, a především pro střední třídu, nahradí současný populismus a zmatenost. Nemyslím si, že je to překážka pro budoucnost. Naši partneři měli jiné priority, ale věděli, jak budeme hlasovat.

Dalším výrazným kritikem daňových změn je řeporyjský starosta Pavel Novotný, který na sítích velmi vulgárně napadl ministryni financí Alenu Schillerovou. Vedení ODS v Praze 5 jej už vyzvalo k tomu, aby se buď přestal takhle chovat, nebo aby opustil ODS. Co na to říkáte vy?

Co říkám na další nehoráznost Pavla Novotného? A proč bych měl něco říkat? Pavel Novotný nemluví za ODS. Jeho to baví, nemůže si pomoci, jiné to nebude. Je to dospělý chlap. Jeho urážky jsou za všemi hranicemi a slušnému člověku je z toho trapně. Jeho provokace mě nebaví a nezajímají, nechci je dokola komentovat.

Měl by podle vás odejít?