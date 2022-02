Fiala: Evropa je krok od války. Pravděpodobnost mírového řešení se snižuje

„Ruská vojska jsou v takovém stupni připravenosti kolem Ukrajiny, že útok může začít v jakékoliv chvíli. To je něco, co je nesmírně vážné,” doplnil český předseda vlády.

„Nikdo nemůže bránit demokratickým zemím, aby se rozhodly, kam chtějí patřit a čeho chtějí být součástí. To by bylo porušení všech principů, kterým věříme. Proto nemůžeme ani chtít po Ukrajině, aby se rozhodla, že nebudou součástí západních principů. Co by to bylo za nesmysl? Každá země má právo se rozhodnout, kam chce patřit a jakým směrem chce jít,” míní Fiala.