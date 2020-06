Faltýnek: Konec Vokřála je jako rána z čistého nebe

„Stávající situace mně osobně je velmi líto. Nevím, co se přesně v posledních dnech stalo, protože pro nás to byla jako rána z čistého nebe. Dozvěděl jsme se to mailem stejně jako ostatní členové předsednictva v pondělí odpoledne,” řekl na tiskové konferenci ve Sněmovně šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

„Doufám, že to nebylo pouze proto, že prohrál tuto malou bitvu. To, že Petr Vokřál jednu malou bitvu na předsednictvu prohrál, když navrhoval zrušit tři organizace, to se v politice stává, ale není to válka,” doplnil Faltýnek.