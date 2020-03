Faltýnkův syn požádá o pozastavení členství v ANO

Jiří Faltýnek, syn místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, požádá o pozastavení členství v hnutí na období do konce letošního roku. Faltýnek to napsal v pátek ČTK. Zdůvodnil to tím, že se „chce zkoncentrovat po masivní mediální masáži”. Média například psala o tom, že ho policisté podezřívají z korupce.