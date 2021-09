Exploze poznamenala celé Koryčany, lidem není do řeči

„Celé město je z toho v šoku. Nikdo nechce uvěřit tomu, co se stalo. Je to směs pocitů, smutek, bezmoc, hluboká bolest. Po domluvě s charitou zřídíme sbírku, ve které budeme vybírat finanční prostředky určené pro pozůstalé obětí včerejšího výbuchu. Budou potřebovat pomoc. Je to velká tragédie. A nezlobte se, že mi není příliš do řeči,“ přiznala Právu starostka Koryčan Hana Jamborová (STAN).

K hlášenému úniku plynu přijeli koryčanští dobrovolní hasiči jako první pár minut po půl jedné ve středu odpoledne. Bylo jich šest, většinou mladých mužů. Exploze následovala ve tři čtvrtě na jednu. Zranění byli kromě dvojice civilistů další dva hasiči, jeden vážně.

Záchranáři objevili v sutinách před domem bezvládné tělo jednoho z hasičů. Co nejrychleji se snažili odklízet sutiny kolem něj. Foto: Aleš Fuksa, Právo

Pátý výbuch nepřežil. Posledního hasiče hledali jeho kolegové v sutinách domu bez pár minut tři hodiny. Jeho tělo nakonec objevili pod troskami před domem po půl čtvrté odpoledne.

Podle záchranářů zřejmě zemřel hned po explozi. S hledáním pomáhala i dvojice psovodů se záchranářskými psy ze Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje.

Zemřeli mladí kluci

„Byli to mladí kluci. Dobrovolní hasiči u nás ve městě jsou velmi aktivní a nezištně pomáhají se vším možným. O to větší neštěstí to je. Už včera jsme na radnici vyvěsili černý prapor. A zároveň myslíme na to, aby se podařilo zachránit zraněného hasiče, který leží v nemocnici,“ dodala starostka.

V blízkosti vybuchlého rodinného domu měli zdravotníci připravena nosítka. V troskách domu bylo třeba najít zavaleného hasiče. Foto: Aleš Fuksa, Právo

Fakultní nemocnice Ostrava přijala ve středu jednoho zraněného muže. „Je nadále ve vážném stavu, nicméně je stabilizovaný, v tuto chvíli mimo bezprostřední ohrožení života,“ řekla ČTK mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Jeden pacient byl převezen do brněnské fakultní nemocnice. „Pacient je stabilizovaný, připojený na umělou plicní ventilaci,“ sdělila mluvčí nemocnice Veronika Plachá. Pacient utrpěl popáleniny, také zlomeninu.

Další zraněný skončil ve zlínské nemocnici. „Jde o lehké poranění, pacient leží na traumatologii,“ uvedla mluvčí nemocnice Renata Večerková.

Je to příliš čerstvé

Právo oslovilo i starostu koryčanského sboru dobrovolných hasičů Miroslava Tiefenbachera. Původně telefonát odmítl, s redakcí promluvil až po pár hodinách od události. „Je to pro nás všechny moc těžké. Byl jsem tam přímo. Kluky jsem pomáhal vytahovat ze sutin. Víc k tomu nedokážu říct, nedám to. Je to příliš čerstvé,“ přiznal Právu starosta hasičů.

S odklízením sutin pomáhaly po výbuchu desítky hasičů. Mezi nimi byli i oba nezranění místní dobrovolní hasiči, kteří k úniku plynu dorazili se svými čtyřmi kolegy.

Poškozené potrubí

Jak se ve čtvrtek podařilo kriminalistům zjistit, exploze v řadovém rodinném domě v Koryčanech nastala po poškození plynového potrubí. Před středečním výbuchem dům procházel rekonstrukcí. „Při ní bylo poškozeno plynové potrubí, což vedlo k následnému výbuchu,“ potvrdila policejní mluvčí Simona Kyšnerová. „Jakmile majitel zjistil, že dochází k úniku plynu, snažil se dům zabezpečit. Zavolal plynaře a následně přijeli i dobrovolní hasiči.”