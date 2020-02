Experti varují: Kůrovec může v Česku do dvou let zničit až polovinu smrků

Nynější kůrovcová kalamita je nejhorší v historii českého lesnictví a počet napadených stromů se rok od roku zvyšuje. Půjde-li to tak dál, do dvou let u nás zmizí až polovina původních smrkových porostů.