Dvacet let ve funkci kostelnice oslavila v prázdné katedrále

„Nikdy jsem si to nedokázala představit, že by bylo možné uzavřít kostel. Jsem zvyklá na práci s lidmi. Stále se tu s nimi setkávám. Od věřících babiček až po státnické návštěvy. Dodnes vzpomínám třeba na maltského prezidenta, sám si vyžádal návštěvu katedrály,“ zavzpomínala Milada Fejtková a dodala, že kostelník prostě musí umět reagovat a bavit se s dětmi z mateřské školy, ale i s univerzitním profesorem. Kromě toho odemyká a zamyká kostel, řídí jeho úklid, praní prádla, žehlení, připravuje katedrálu pro obřady.

Většinou tuto funkci vykonávají muži, Milada Fejtková je jednou z výjimek. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, 16 let učila na různých školách na Benešovsku. Je ale také absolventkou teologické fakulty. „Pocházím z věřící rodiny z Popovic u Benešova ve Středočeském kraji. To je oblast pod Blaníkem. Tatínek byl kostelníkem ve zdejším kostele sv. Jakuba. Proto mi je ta práce blízká,“ vysvětlila.

„Nejnáročnějším dnem je neděle. Zatímco všichni mají volno, já už ve tři čtvrtě na šest otevírám katedrálu. Od 6 hodin se zpovídá, první mše je v 6.30, pak v 9.30 a v 11 hodin,“ vyjmenovala Milada Fejtková. Volno není ani během pracovního týdne. To zase poslední mše končí o půl osmé, do osmi to poklidím a pak zamknu. A ráno nanovo. Do toho křtiny, svatby, pohřby, koncerty.