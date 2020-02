Dva roky komplikací. Mezi Libercem a Prahou začala oprava vytížené křižovatky

Už od pondělí bude doprava na Prahu i na Liberec svedena mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi nad Mohelkou jen do jednoho pruhu a od konce března se úplně uzavře spojka na Jablonec nad Nisou. Město bižuterie by tím mělo být od hlavního tahu na Prahu úplně odříznouté až do léta roku 2022.