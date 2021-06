Dva kostely poškodilo tornádo, víra v Boha a člověčenství ale faráři zůstala

Kostely přitom byly v obci jedním z center místních komunit. „Lidé jsou v šoku a s bolestí přijímají to, co se stalo. Po katastrofě už ale cítím z lidí odhodlání, my to zvládneme. Mou touhou první den po tornádu bylo, že když naši předci před 214 lety kostel postavili za dva roky, tak aby nám Bůh dal tolik síly jako jim. Když jsem pak viděl spoustu dobrovolníků, kteří přicházeli s pomocí osobní i finanční, tak věřím, že to zvládneme i rychleji,“ pousmál se farář.