Dušek: Pokles nákaz covidem se zastavil, vyšší čísla vydrží do konce března

Pokles počtu nových případů nákazy koronavirem se zastavil. Relativně vysoké počty nakažených by měly vydržet patrně do konce března. V úterý to uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.