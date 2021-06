Dušek: Kolektivní imunity dosáhneme na podzim

Virus nezmizí. Dojde k nárůstu šíření nákazy, možná se objeví i větší ohniska. To je jisté. Proto je důležité zachovat si ostražitost. Avšak s vysokou pravděpodobností to díky očkování nebude mít vážný dopad na nemocnice či na nemocnost. Očkování běží velice dobře a na podzim by mělo mít dokončené očkování 60 až 70 procent české populace, což lze označit za masivně proočkované obyvatelstvo.

V tuto chvíli jsme dosáhli masivní proočkovanosti seniorních obyvatel, zejména těch nejstarších ročníků ve všech krajích. To je dobrá a velmi důležitá zpráva. Lidé ve věku 70 a 80 plus mají téměř z devadesáti procent imunitní ochranu. Velmi masivně klesla zátěž nemocnic, rovněž napříč zemí. V polovině českých regionů jsou hospitalizovány už jen jednotky pacientů s covidem. Každý den jich do nemocnic v celé republice přibývá méně než deset, často jen s lehčími potížemi. Například v úterý to byli jen čtyři.