Duka se omluvy za kontroverzní brněnské inscenace nedočká

Kardinál Dominik Duka se nedočká omluvy, kterou spolu se svým právním zástupcem Ronaldem Němcem požadoval po dvojici brněnských divadel kvůli uvedení kontroverzních her. Centrum experimentálního divadla (CED) a Národní divadlo Brno měly inscenováním her zasáhnout do osobnostních práv obou mužů. Krajský soud ve středu potvrdil rozsudek městského soudu v Brně. Verdikt je pravomocný.