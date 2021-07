Důchody se zvýší o 300 korun nad rámec valorizace, schválili poslanci

Důchody by měly podle dosavadních pravidel od začátku příštího roku vzrůst průměrně o zhruba 450 korun. Vládní novela, kterou ve Sněmovně předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), řeší dodatečné navýšení této částky o dalších 300 korun.

„Téměř 90 000 lidí v České republice nedosáhne na důchod 10 000 korun. 672 000 důchodců má důchod nižší než 14 000 korun, a jsou to zejména ženy. Proto je důležité podpořit dnes ten pozměňovací návrh. Je mi jasné, že mnoho z vás tato čísla vnímá jenom optikou matematiky, ale skutečně, představte si, že někdo celý život pracoval, odváděl do systému a pak musí vyžít s důchodem nižším než 14 000 korun. Tito lidé nemají peníze na nájem, na léky, nebo na jídlo,” hájila novelu Maláčová a současně žádala přítomné zákonodárce o podporu.

Proti vládnímu návrh se postavil například poslanec TOP 09 Jan Jakob, podle něhož je jeho schválení rozpočtově velmi nezodpovědné. Označil to také za předvolební populismus.

„Upřímně přeji všem seniorům co nejvyšší důchody, které si ovšem můžeme dovolit. Je neuvěřitelné, jak paní ministryně zejména v předchozích čteních, ale částečně i dnes dojímá sama sebe svým urputným zápasem za vše podle ní dobré a správné na světě, a je to právě ona a vláda, které je členkou, která způsobila, že si navyšování důchodů bohužel dovolit nemůžeme,” pustil se do ministryně Jakob.