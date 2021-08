Důchody od příštího roku vzrostou o 300 korun, podepsal Zeman

Na děti do tří let by pak stát v současnosti dával asi 9600 korun měsíčně a na starší děti zhruba 5600 korun měsíčně. Úhrada rodičů na dítě do tří let bude činit nejvýše 4000 korun měsíčně, předloha předpokládá pravidelnou valorizaci. Hranice platby na starší dítě určená nebude.